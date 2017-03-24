Три омича пытались выкопать высоковольтный кабель из-под трансформатора

23 марта в дежурную часть полиции позвонил житель одного из домов по ул. Нейбута в Омске и сообщил, что неизвестные мужчины выкапывают яму возле трансформаторной будки.

На место прибыла группа задержания вневедомственной охраны. Сотрудники заметили трех мужчин в грязной одежде, один из которых топором рубил асфальт возле трансформатора. На месте уже появилась яма, которую заполнила вода. Выяснилось, что она вела к высоковольтному кабелю, который хотели украсть злоумышленники.

«По предварительным данным, высоковольтный электрический кабель находился под напряжением и снабжал электроэнергией близлежащий частный сектор и несколько многоэтажных жилых домов», — отметили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Все трое мужчин были задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.