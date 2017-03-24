На Кубани объявили пожароопасный период

Заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края Дмитрий Медянцев рассказал о том, что контроль лесов на побережье ведется с помощью морских катеров, а для работы на небольших площадях используется квадрокоптер.

Ситуацию с лесными пожарами круглосуточно контролирует краевой центр, в активе которого десять пожарно-химических станций, 90 единиц пожарной техники и 702 единицы оборудования. Прием информации о возгораниях ведется с использованием спутниковой системы.