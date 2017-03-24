На Кубани объявили пожароопасный период
В Краснодарском крае с 1 апреля объявили пожароопасный период.
В Краснодарском крае с 1 апреля объявили пожароопасный период.
Заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края Дмитрий Медянцев рассказал о том, что контроль лесов на побережье ведется с помощью морских катеров, а для работы на небольших площадях используется квадрокоптер.
Ситуацию с лесными пожарами круглосуточно контролирует краевой центр, в активе которого десять
«В 2017 году запланировано проведение ряда противопожарных профилактических мероприятий, в том числе устройство 2,3 тыс. км противопожарных минерализованных полос и строительство почти 43 км лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров», — сообщили в