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11:48 (мск), источник: Publika.md

Полиция выявила 119 человек, подписанных на «группы смерти» в интернете

119 человек в Молдове являются подписчиками так называемых «групп смерти» в интернете. Таковые новые данные, которые опубликовала полиция.

Источник: Publika.md

Силовики уверяют, что задействовали максимум ресурсов для предотвращения подростковых суицидов.

За неделю полиция проверила почти пять тысяч многоэтажек, мостов и других зон риска. Выходы на крыши трех тысяч жилих домов были закрыты. Особое внимание уделили стройкам — такие места периодически патрулируют. Кроме того, инспекторы выявили свыше семи тысяч молодых людей, попадающих в группу риска. С ними провели профилактические беседы.

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