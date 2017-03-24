Полиция выявила 119 человек, подписанных на «группы смерти» в интернете
119 человек в Молдове являются подписчиками так называемых «групп смерти» в интернете. Таковые новые данные, которые опубликовала полиция.
119 человек в Молдове являются подписчиками так называемых «групп смерти» в интернете. Таковые новые данные, которые опубликовала полиция.
Силовики уверяют, что задействовали максимум ресурсов для предотвращения подростковых суицидов.
За неделю полиция проверила почти пять тысяч многоэтажек, мостов и других зон риска. Выходы на крыши трех тысяч жилих домов были закрыты. Особое внимание уделили стройкам — такие места периодически патрулируют. Кроме того, инспекторы выявили свыше семи тысяч молодых людей, попадающих в группу риска. С ними провели профилактические беседы.