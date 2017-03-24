Жители Мариуполя сообщают о мощных взрывах в центре города
Взрывы слышны в разных концах города.
Взрывы слышны в разных концах города.
Жители Мариуполя в социальных сетях сообщают о мощных взрывах в центре города.
Взрывы слышны в разных концах города.
Местные жители также пишут, что по городу начали ездить машины «скорой помощи».
Также горожане сообщают о мощной ударной волне, пишет «УНН».
«За последние 15 минут было слышно 2 звука взрыва. От взрывной волны закрылись двери. Когда обстреливали микрорайон Восточный “Градами”, двери не закрывались», — отметила местная жительница.
Напомним, ранее в результате взрыва в Донецкой обл. погиб мужчина.