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12:25 (мск), источник: 112.ua

Жители Мариуполя сообщают о мощных взрывах в центре города

Взрывы слышны в разных концах города.

Источник: 112.ua

Жители Мариуполя в социальных сетях сообщают о мощных взрывах в центре города.

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Взрывы слышны в разных концах города.

Местные жители также пишут, что по городу начали ездить машины «скорой помощи».

Также горожане сообщают о мощной ударной волне, пишет «УНН».

«За последние 15 минут было слышно 2 звука взрыва. От взрывной волны закрылись двери. Когда обстреливали микрорайон Восточный “Градами”, двери не закрывались», — отметила местная жительница.

Напомним, ранее в результате взрыва в Донецкой обл. погиб мужчина.

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