В МВД Украины подтвердили, что убийца Вороненкова служил в нацгвардии

«Убийство Дениса Вороненков было совершено гражданином Украины, Паршовым Павлом Александровичем, 1988 года рождения», — написал Геращенко в пятницу на своей странице в Facebook.

По словам советника главы МВД, он «год прослужил в одном из подразделений Национальной гвардии».

Он также написал, что за свою жизнь Паршов никогда официально не выезжал за границу Украины, но в феврале 2015 года он пересек границу с Белоруссией, перейдя пешком через один из КПП.