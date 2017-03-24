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12:17 (мск), источник: РИА Новости

В МВД Украины подтвердили, что убийца Вороненкова служил в нацгвардии

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости. Советник главы украинского МВД Антон Геращенко подтвердил личность убийцы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, это был гражданин Украины Павел Паршов, который год служил в Национальной гвардии.

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«Убийство Дениса Вороненков было совершено гражданином Украины, Паршовым Павлом Александровичем, 1988 года рождения», — написал Геращенко в пятницу на своей странице в Facebook.

По словам советника главы МВД, он «год прослужил в одном из подразделений Национальной гвардии».

Он также написал, что за свою жизнь Паршов никогда официально не выезжал за границу Украины, но в феврале 2015 года он пересек границу с Белоруссией, перейдя пешком через один из КПП.

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