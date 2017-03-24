В МВД Украины подтвердили, что убийца Вороненкова служил в нацгвардии
КИЕВ, 24 мар — РИА Новости. Советник главы украинского МВД Антон Геращенко подтвердил личность убийцы
КИЕВ, 24 мар — РИА Новости. Советник главы украинского МВД Антон Геращенко подтвердил личность убийцы
«Убийство Дениса Вороненков было совершено гражданином Украины, Паршовым Павлом Александровичем, 1988 года рождения», — написал Геращенко в пятницу на своей странице в Facebook.
По словам советника главы МВД, он «год прослужил в одном из подразделений Национальной гвардии».
Он также написал, что за свою жизнь Паршов никогда официально не выезжал за границу Украины, но в феврале 2015 года он пересек границу с Белоруссией, перейдя пешком через один из КПП.