Полицейские в ходе погони задержали пьяного лихача без прав в Иркутске

Сотрудники полиции в ходе погони задержали 28-летнего пьяного водителя Toyota Cresta без прав, который дважды попытался скрыться от инспекторов в Иркутске. Лихач привлечен к административной ответственности. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Приангарью.

Правоохранители попытались остановить автомобиль, однако водитель не отреагировал и скрылся в направлении улицы Седова. Информацию о нарушителе передали всем экипажам ДПС, после чего иномарку заметили на пересечении Байкальской и Трилиссера.

«Госавтоинспекторы потребовали водителя остановиться, но он, вновь увеличив скорость, продолжил движение, при этом допуская грубые нарушения ПДД. В результате менее чем за 15 минут правонарушитель был задержан», — говорится в сообщении.

Госавтоинспекция МУ МВД России «Иркутское» просит быть внимательными на дороге, не превышать скорость, избегать резких маневров, не выезжать на полосу встречного движения и не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.