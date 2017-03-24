Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Авитаминоз: правда или вымысел
В МИД объяснили обвинения США в снабжении Россией талибов
Удивительная правда о судьбе одной из самых красивых актрис СССР
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
"Других детей она бросает": друг семьи о Марии Максаковой
«Дома лежат, вокзал уничтожен»: взорвана база ВСУ
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
"Ее либо убьют, либо она исчезнет": эксперт о Максаковой
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
12Ливни затопили Перу
13Теракт в центре Лондона
1195-летие Ирины Антоновой
8Пустыня в цвету
12:30 (мск), источник: Nakanune.ru

Крупное ДТП в Нижнем Тагиле: столкнулись шесть «легковушек»

В Нижнем Тагиле произошло крупное ДТП с участием шести легковых автомобилей. Авария случилась вечером 23 марта.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все произошло около 19 часов на Восточном Шоссе: там столкнулись ГАЗ 31029, «Пежо 206», ВАЗ 21053, «Субару Импреза», «Вольво S40» и «Хундай Солярис». Как отметили в ведомстве, в результате аварии есть пострадавшие.

На месте ДТП работали пожарно-спасательные подразделения — две единицы техники и восемь человек личного состава. Все обстоятельства инцидента сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
"ВСУ подорвали военный склад в Харьковской области, чтобы скрыть недостачу боеприпасов"
При атаке на часть Росгвардии в Чечне погибли шестеро военных
В МВД Украины подтвердили личность убийцы Вороненкова
Ле Пен намерена отстаивать идею отмены «черных списков» ЕС
В Лондоне после теракта прошли новые аресты
При детонации боеприпасов на складе под Харьковом погиб человек
Немцы создали систему, светящую как 10 тысяч солнц
Львица в мексиканском сафари-парке рассмешила туристов
Спорт
Сборная России сыграет в товарищеском матче против Кот-д’Ивуара Матчем против сборной Кот-д’Ивуара национальная команда России выходит на финишную прямую своей подготовки к главным матчам года в рамках Кубка конфедераций
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Дома в Дубае будут строить роботы
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь