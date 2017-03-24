Крупное ДТП в Нижнем Тагиле: столкнулись шесть «легковушек»

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все произошло около 19 часов на Восточном Шоссе: там столкнулись ГАЗ 31029, «Пежо 206», ВАЗ 21053, «Субару Импреза», «Вольво S40» и «Хундай Солярис». Как отметили в ведомстве, в результате аварии есть пострадавшие.

На месте ДТП работали пожарно-спасательные подразделения — две единицы техники и восемь человек личного состава. Все обстоятельства инцидента сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД.