В Перми уволили заведующую садиком, в котором детей завалило снегом
Начальнику отдела образования Орджоникидзевского района объявили выговор.
Начальнику отдела образования Орджоникидзевского района объявили выговор.
Администрация Перми провела служебное расследование по ЧП в детском саду.
«По результатам проведения служебного расследования причин, способствующих произошедшему ЧП на территории образовательного учреждения, с заведующей детского сада № 175 было принято решение расторгнуть трудовой договор, начальнику отдела образования Орджоникидзевского района города Перми объявить выговор», — сообщили в пятницу, 24 марта в
Напомним, вечером 22 марта четверо школьников играли на территории детского сада. Мальчики катались с крыши хозяйственной постройки. В
Следственный комитет начал проверку причин ЧП.