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12:27 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми уволили заведующую садиком, в котором детей завалило снегом

Начальнику отдела образования Орджоникидзевского района объявили выговор.

Администрация Перми провела служебное расследование по ЧП в детском саду.

«По результатам проведения служебного расследования причин, способствующих произошедшему ЧП на территории образовательного учреждения, с заведующей детского сада № 175 было принято решение расторгнуть трудовой договор, начальнику отдела образования Орджоникидзевского района города Перми объявить выговор», — сообщили в пятницу, 24 марта в пресс-службе администрации.

Напомним, вечером 22 марта четверо школьников играли на территории детского сада. Мальчики катались с крыши хозяйственной постройки. В какой-то момент масса снега с крыши съехала, завалив детей. Ребят откопали жильцы соседнего дома.

Следственный комитет начал проверку причин ЧП.

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