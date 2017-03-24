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12:37 (мск), источник: АиФ Крым

Под Евпаторией изъяли из тайника танковый снаряд

Под Евпаторией крымские пограничники нашли очередной схрон с боеприпасом, передали в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по РК. Также было уточнено, что схрон находился за паралимпийским центром в поселке.

Уточним, что боеприпас был изъят оперативной группой после проведения рекогносцировки местности.

«Танковый снаряд, состоящий в наши дни на вооружении нескольких армий мира, находился в специально оборудованном тайнике. Кому, а главное для чего, понадобился столь мощный боеприпас, предстоит выяснить оперативным сотрудникам Пограничного управления и МВД России по Республике Крым», — уточнили в Погрануправлении.

Отметим, что по факту обнаружения тайника с боеприпасом органы внутренних дел возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

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