Под Евпаторией изъяли из тайника танковый снаряд
Под Евпаторией крымские пограничники нашли очередной схрон с боеприпасом, передали в
Под Евпаторией крымские пограничники нашли очередной схрон с боеприпасом, передали в
Уточним, что боеприпас был изъят оперативной группой после проведения рекогносцировки местности.
«Танковый снаряд, состоящий в наши дни на вооружении нескольких армий мира, находился в специально оборудованном тайнике. Кому, а главное для чего, понадобился столь мощный боеприпас, предстоит выяснить оперативным сотрудникам Пограничного управления и МВД России по Республике Крым», — уточнили в Погрануправлении.
Отметим, что по факту обнаружения тайника с боеприпасом органы внутренних дел возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).