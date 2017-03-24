Под Евпаторией изъяли из тайника танковый снаряд

Уточним, что боеприпас был изъят оперативной группой после проведения рекогносцировки местности.

«Танковый снаряд, состоящий в наши дни на вооружении нескольких армий мира, находился в специально оборудованном тайнике. Кому, а главное для чего, понадобился столь мощный боеприпас, предстоит выяснить оперативным сотрудникам Пограничного управления и МВД России по Республике Крым», — уточнили в Погрануправлении.

Отметим, что по факту обнаружения тайника с боеприпасом органы внутренних дел возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).