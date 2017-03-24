Жительницу Тольятти, оскорбившую врача, оштрафовали на 1 000 рублей

В Тольятти по результатам прокуратурой проверки местная жительница за оскорбление врача-педиатра привлечена к административной ответственности, сообщает надзорное ведомство.

В ходе проверки, проведённой прокуратурой Комсомольского района Тольятти, было установлено, что 9 сентября 2016 года, в городской поликлинике № 4 на прием к врачу-педиатру без предварительной записи пыталась попасть 20-летняя безработная местная жительница. Шесть человек, предварительно записавшихся на прием к врачу и ожидавших своей очереди, не пропустили женщину в кабинет медиков, из-за чего возник конфликт с криками и дракой. Вышедшая на шум 57-летняя врач попыталась успокоить рвавшуюся к ней без очереди молодую женщину, которая ей в ответ оскорбила доктора в грубой нецензурной форме.

Сотрудница медицинского учреждения обратилась с заявлением о привлечении женщины к административной ответственности. Районная прокуратура в отношении несдержанной тольяттинки возбудила дело об административном правонарушении по статье «Оскорбление» КоАП РФ.

Мировой судья Комсомольского района признал жительницу Тольятти, оскорбившую врача, виновной в совершении административного правонарушения и оштрафовал её на 1 000 рублей.

Постановление суда не вступило в законную силу.