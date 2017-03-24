Жительницу Тольятти, оскорбившую врача, оштрафовали на 1 000 рублей
Прорывавшаяся к
Прорывавшаяся к
В Тольятти по результатам прокуратурой проверки местная жительница за оскорбление
В ходе проверки, проведённой прокуратурой Комсомольского района Тольятти, было установлено, что 9 сентября 2016 года, в городской поликлинике № 4 на прием к
Сотрудница медицинского учреждения обратилась с заявлением о привлечении женщины к административной ответственности. Районная прокуратура в отношении несдержанной тольяттинки возбудила дело об административном правонарушении по статье «Оскорбление» КоАП РФ.
Мировой судья Комсомольского района признал жительницу Тольятти, оскорбившую врача, виновной в совершении административного правонарушения и оштрафовал её на 1 000 рублей.
Постановление суда не вступило в законную силу.