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12:28 (мск), источник: БЕЛТА

Директор Сморгонского агрегатного завода задержан при получении взятки

24 марта, Минск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. В Минске за получение взятки задержан директор Сморгонского агрегатного завода. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД раскрыта коррупционная схема получения взяток за поставку комплектующего оборудования для нужд ОАО «Сморгонский агрегатный завод».

На прошлой неделе в Минске правоохранители за получение взятки в особо крупном размере с поличным задержали директора ОАО «Сморгонский агрегатный завод». Мужчина получил 18 тыс. евро и $4,6 тыс. от представителя одной из прибалтийских компаний. Деньги полагались за благоприятное решение вопроса о заключении договора на годовую поставку в адрес предприятия комплектующего оборудования. В основном речь шла о двигателях к выпускаемым заводом мини-тракторам.

Главным следственным управлением Следственного комитета в отношении руководителя возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 430 (получение взятки) УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества. В настоящее время в его отношении применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В связи с тем, что преступные манипуляции нечистых на руку управленцев препятствуют реализации в стране инвестиционных проектов и серьезно влияют на экономические системы субъектов хозяйствования, правоохранители продолжат реализацию оперативно-разыскных мероприятий и мониторинг финансово-хозяйственной деятельности предприятий государственной формы собственности, отмечают в МВД.

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