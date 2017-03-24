Директор Сморгонского агрегатного завода задержан при получении взятки

Главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД раскрыта коррупционная схема получения взяток за поставку комплектующего оборудования для нужд ОАО «Сморгонский агрегатный завод».

На прошлой неделе в Минске правоохранители за получение взятки в особо крупном размере с поличным задержали директора ОАО «Сморгонский агрегатный завод». Мужчина получил 18 тыс. евро и $4,6 тыс. от представителя одной из прибалтийских компаний. Деньги полагались за благоприятное решение вопроса о заключении договора на годовую поставку в адрес предприятия комплектующего оборудования. В основном речь шла о двигателях к выпускаемым заводом мини-тракторам.

Главным следственным управлением Следственного комитета в отношении руководителя возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 430 (получение взятки) УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества. В настоящее время в его отношении применена мера пресечения в виде заключения под стражу.