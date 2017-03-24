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12:36 (мск), источник: Tengrinews

В Талдыкоргане посетитель выстрелил в охранника развлекательного центра

Стрелявший в охранника мужчина задержан полицией.

Источник: Tengrinews

В Талдыкоргане задержали мужчину, который выстрелил из травматического оружия в охранника развлекательного комплекса, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

Сообщается, что 23 марта в больницу Талдыкоргана поступил 32-летний охранник одного из местных развлекательных комплексов, у которого медики диагностировали ранение плеча в результате выстрела из травматического оружия. Как выяснилось, потерпевший пострадал при пресечении хулиганских действий со стороны находившегося в состоянии алкогольного опьянения посетителя развлекательного комплекса, использовавшего травматический пистолет «Стражник».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый мужчина, оказавшийся 22-летним жителем Талдыкоргана, был задержан и водворен под стражу в ИВС городской полиции. По факту возбуждено уголовное производство, предусмотренное статьей 293 УК РК «Хулиганство с применением оружия», — сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

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