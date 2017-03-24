В Талдыкоргане посетитель выстрелил в охранника развлекательного центра

В Талдыкоргане задержали мужчину, который выстрелил из травматического оружия в охранника развлекательного комплекса, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

Сообщается, что 23 марта в больницу Талдыкоргана поступил 32-летний охранник одного из местных развлекательных комплексов, у которого медики диагностировали ранение плеча в результате выстрела из травматического оружия. Как выяснилось, потерпевший пострадал при пресечении хулиганских действий со стороны находившегося в состоянии алкогольного опьянения посетителя развлекательного комплекса, использовавшего травматический пистолет «Стражник».