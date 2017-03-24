В Екатеринбурге парень выпал с 12-го этажа и остался жив

Трагедия произошла в ночь на пятницу, 24 марта. Из окна квартиры, расположенной на 12-м этаже в одном из домов по улице Кузнецова выпал 23-летний парень и чудом остался жив.

«На место происшествия вместе с медиками выезжали сотрудники полиции. Молодого человека 1993 года рождения госпитализировали с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом таза, множественные ушибы и травматический шок, в тяжелом состоянии. В настоящее время по данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшествия. О причинах говорить пока преждевременно. На данный момент еще нет достоверных данных о том, была ли это случайность или попытка суицида», — рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.