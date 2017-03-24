Иномарка сбила девочку в Новосибирске на «зебре»
Ребенок доставлен в больницу.
Ребенок доставлен в больницу.
В Центральном районе города произошло
Как говорится в сообщении группы Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», автомобиль марки Шевроле двигался по улице Нарымской в сторону Железнодорожной. На перекрестке с улицей 1905 года он сбил ребенка, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Как пояснили
Сейчас обстоятельства происшествия уточняются. По данным «АСТ-54», пострадавшую доставили в больницу с тяжелыми травмами.