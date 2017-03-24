Иномарка сбила девочку в Новосибирске на «зебре»

В Центральном районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала девочка 2008 года рождения.

Как говорится в сообщении группы Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», автомобиль марки Шевроле двигался по улице Нарымской в сторону Железнодорожной. На перекрестке с улицей 1905 года он сбил ребенка, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Как пояснили АиФ-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, пока не установлено, на какой сигнал светофора переходил ребенок.

Сейчас обстоятельства происшествия уточняются. По данным «АСТ-54», пострадавшую доставили в больницу с тяжелыми травмами.