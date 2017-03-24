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12:42 (мск), источник: Новости Перми

В Кизеле осудили пьяного водителя, устроившего ДТП

54-летний житель Кизела признан виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Весной 2016 года он сел за руль пьяным и устроил ДТП, в котором пострадал человек.

В марте прошлого года осужденный управлял автомобилем «Митсубиси Лансер» в состоянии алкогольного опьянения. Он двигался по дороге со стороны улицы К. Либкнехта в направлении улицы Советской.

На перекрестке он начал поворачивать налево и не предоставил преимущество «Ладе Приоре». В итоге он врезался в отечественный автомобиль.

В результате аварии пассажиру «Лады Приоры» были причинены телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.

Суд приговорил гражданина к 1,5 годам свободы в колонии-поселении и лишил водительских прав на срок два года. Приговор вступил в законную силу.

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