В Кизеле осудили пьяного водителя, устроившего ДТП

В марте прошлого года осужденный управлял автомобилем «Митсубиси Лансер» в состоянии алкогольного опьянения. Он двигался по дороге со стороны улицы К. Либкнехта в направлении улицы Советской.

На перекрестке он начал поворачивать налево и не предоставил преимущество «Ладе Приоре». В итоге он врезался в отечественный автомобиль.

В результате аварии пассажиру «Лады Приоры» были причинены телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.