Экс-начальник отдела МЧС Воронежа оказался под арестом из-за коррупционного дела

Воронежские силовики поймали на коррупции 41-летнего сотрудника МЧС. Как сообщили в СУ СКР по региону в пятницу, 24 марта, бывшего начальника одного из территориальных отделов надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Воронежской области подозревают в двух эпизодах взятки. Как установили следователи, чиновник МЧС брал деньги за содействие от фирмы, специализирующейся на пожарной безопасности. За плату он заставлял организации, в работе которых инспекторы нашли недостатки, заключать с ней договоры.

По данным РИА «Воронеж» речь идет об Андрее Ушаневе, бывшем начальнике отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому и Советскому районам. По ходатайству следствия суд арестовал бывшего сотрудника МЧС и отправил его в СИЗО до 14 мая, сообщили журналисту РИА «Воронеж» в Ленинском районном суде. По сведениям агентства, в получении взяток Ушанева заподозрили еще месяц назад. После чего сотрудника МЧС уволили с должности. Теперь силовики собрали достаточно доказательств против Андрея Ушанева для возбуждения уголовного дела. К моменту возбуждения дела со службы его уволили.

Вместе с бывшим начальником отдела МЧС Андреем Ушаневым в преступлении заподозрили 28-летнего инспектора, его подчиненного.

— По версии следствия, в октябре 2016 года бывший сотрудник МЧС, являясь должностным лицом, действуя из корыстных побуждений, получил взятку от представителя коммерческой фирмы. Организация выполняет в Воронеже работы в сфере обеспечения противопожарной безопасность. За 50 тыс. рублей начальник отдела помог фирме заключить договор с организацией, в работе которой при инспекторской проверки выявили недостатки, — рассказал Александр Медведев, руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по региону. — При аналогичных обстоятельствах в декабре 2016 года сотрудник МЧС договорился со своим подчиненным, через которого получил взятку 70 тыс. рублей от той же самой коммерческой фирмы. При содействии отдела надзорной деятельности и профилактической работы фирма заключила договор на сумму более 270 тыс. рублей. Половину из 70 тыс. рублей руководитель отдал подчиненному.

Следователи возбудили уголовное дело на основании материалов, предоставленных УФСБ по Воронежской области и ГУ МВД по Воронежской области. Речь идет о статьях «Получение взятки за совершение незаконных действий» (ч.3 ст. 290 УК РФ) и получении взятки группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ). Силовики провели обыски у экс-начальника отдела и бывшего инспектора, изъяли важные для дела документы.

— В ходе допроса 28-летний мужчина дал признательные показания, его бывший начальник от дачи показаний отказался. В отношении последнего по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказал Александр Медведев.