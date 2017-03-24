Двух женщин сбил автомобиль в Костанае

ДТП случилось по улице Герцена. 23 марта был совершён наезд на двух женщин. В результате аварии пострадавших доставили в реанимацию городской больницы Костаная.

«Пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии. Им предстоят операции. У них перелом таза, предплечья, сотрясение мозга», — сообщил заведующий отделения травматологии Марал Абилкасымов.