Звуки взрывов в Мариуполе вызваны плановой утилизацией боеприпасов, — пресс-офицер
Ликвидация боеприпасов продлится ориентировочно до 15:00.
Ликвидация боеприпасов продлится ориентировочно до 15:00.
Громкие звуки взрывов и ударные волны, которые напугали жителей Мариуполя, вызваны плановой утилизацией боеприпасов, которую проводят
«Там (в Мариуполе — ред.) ничего страшного не происходит, там идет плановая утилизация боеприпасов, которую проводят наши инженерно-саперные подразделения. Это происходит вблизи Мариуполя на территории специальных полигонов, определенных для этих целей», — сказал Чепурный.
Он уточнил, что ликвидация боеприпасов продлится ориентировочно до 15:00.
Напомним, жители Мариуполя утром 24 марта сообщили о мощных взрывах в центре города.