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13:05 (мск), источник: 112.ua

Звуки взрывов в Мариуполе вызваны плановой утилизацией боеприпасов, — пресс-офицер

Ликвидация боеприпасов продлится ориентировочно до 15:00.

Громкие звуки взрывов и ударные волны, которые напугали жителей Мариуполя, вызваны плановой утилизацией боеприпасов, которую проводят инженерно-саперные подразделения на специально предназначенных полигонах вблизи города Мариуполь. Об этом сообщил руководитель пресс-центра АТО Ярослав Чепурный, передает «УНН».

«Там (в Мариуполе — ред.) ничего страшного не происходит, там идет плановая утилизация боеприпасов, которую проводят наши инженерно-саперные подразделения. Это происходит вблизи Мариуполя на территории специальных полигонов, определенных для этих целей», — сказал Чепурный.

Он уточнил, что ликвидация боеприпасов продлится ориентировочно до 15:00.

Напомним, жители Мариуполя утром 24 марта сообщили о мощных взрывах в центре города.

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