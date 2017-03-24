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12:54 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Одессе девушка погибла, пытаясь сделать селфи

Медики, приехавшие на место происшествия, попытались оказать помощь пострадавшей девушке, но, к сожалению, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Двадцатилетняя жительница Харькова, которая временно проживала в Одессе, выпала из окна при попытке сделать уникальное фото, сообщили в пресс-службе ГУ НП.

Смертельное падение произошло по ул. Ильфа и Петрова с 8 этажа жилого дома. Медики, приехавшие на место происшествия, попытались оказать помощь пострадавшей девушке, но, к сожалению, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Парень погибшей рассказал, что девушка выпала из окна при попытке сделать селфи. Сведения о смерти девушки внесены в ЕРДР по ч.1 ст. 115 УК.

Ранее сообщалось, что в Харькове сотрудники правоохранительных органов спасли от суицида 13-летнюю девочку, которая состояла в так называемой «группе смерти».

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