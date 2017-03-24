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12:48 (мск), источник: Tengrinews

Стали известны подробности смертельного ДТП на Кульджинской трассе в Алматинской области

В одном автомобиле погибли шесть человек из одной семьи.

Источник: Tengrinews

Шесть членов одной семьи, включая двух малолетних детей погибли в ДТП на Кульджинской трассе в Алматинской области. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказала заместитель директора Енбекшиказахской центральной районной больницы Гульнара Кураметова.

Как стало известно, семья ехала в автомобиле Toyota Vista. В машине находились бабушка, ее сын со снохой, их родные дети 2015 и 2017 года, а также восьмилетний племянник. Еще один родственник управлял транспортным средством.

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«Все погибли, кроме племянника молодой пары. Его родителей в машине не было. Дети сидели на заднем сидении, на коленях», — рассказала заместитель директора центральной районной больницы.

В автомобиле Nissan Primera, которая по словам Кураметовой выехала на встречную полосу, находилось двое мужчин. Они погибли на месте. В настоящее время выживший мальчик находится в реанимационном отделении. Его состояние оценивается как близкое к тяжелому, но врачи дают благоприятный прогноз.

«У него переломы обеих голеней, ушиб головного мозга. Помощь оказана. К вечеру или завтра утром переведем в отделение. Он в сознании», — поделилась Кураметова.

Ранее сообщалось, что по факту гибели восьми человек начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Автокатастрофа произошла на Кульджинской трассе в ночь с 23 на 24 марта. Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области, на 80-м километре трассы, недалеко от села «Казахстан» Енбекшиказахского района столкнулись Nissan Primera и Toyota Vista.

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