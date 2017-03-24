Стали известны подробности смертельного ДТП на Кульджинской трассе в Алматинской области

Как стало известно, семья ехала в автомобиле Toyota Vista. В машине находились бабушка, ее сын со снохой, их родные дети 2015 и 2017 года, а также восьмилетний племянник. Еще один родственник управлял транспортным средством.

Шесть членов одной семьи, включая двух малолетних детей погибли в ДТП на Кульджинской трассе в Алматинской области. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказала заместитель директора Енбекшиказахской центральной районной больницы Гульнара Кураметова.

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«Все погибли, кроме племянника молодой пары. Его родителей в машине не было. Дети сидели на заднем сидении, на коленях», — рассказала заместитель директора центральной районной больницы.

В автомобиле Nissan Primera, которая по словам Кураметовой выехала на встречную полосу, находилось двое мужчин. Они погибли на месте. В настоящее время выживший мальчик находится в реанимационном отделении. Его состояние оценивается как близкое к тяжелому, но врачи дают благоприятный прогноз.

«У него переломы обеих голеней, ушиб головного мозга. Помощь оказана. К вечеру или завтра утром переведем в отделение. Он в сознании», — поделилась Кураметова.