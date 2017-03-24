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13:02 (мск), источник: СуперОмск

В Омске на ходу загорелась иномарка с девушкой за рулем — видео

Сегодня, 24 марта, в 10:24 в пожарную службу поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Дианова — горела Mazda Axela 2004 года выпуска.

«Очевидцы сообщают, что из салона выбежала девушка, а мимо проезжающие автолюбители помогали тушить огонь», — передают в сообществе Regik55.

На момент прибытия пожарных шел дым из-под капота, огонь был ликвидирован за четыре минуты, для этого потребовалось четверо огнеборцев. При пожаре никто не пострадал. У иномарки оказалось повреждено навесное оборудование моторного отсека и краска, сумма ущерба устанавливается, сообщает пресс-служба омского МЧС.

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