В Омске на ходу загорелась иномарка с девушкой за рулем — видео
Сегодня, 24 марта, в 10:24 в пожарную службу поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Дианова — горела Mazda Axela 2004 года выпуска.
Сегодня, 24 марта, в 10:24 в пожарную службу поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Дианова — горела Mazda Axela 2004 года выпуска.
«Очевидцы сообщают, что из салона выбежала девушка, а мимо проезжающие автолюбители помогали тушить огонь», — передают в сообществе Regik55.
На момент прибытия пожарных шел дым