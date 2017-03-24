В Уфе в аварию попал автобус с пассажирами

Сегодня, 24 марта, в микрорайоне Сипайлово произошло ДТП с участием пассажирского автобуса 266-го маршрута. Как сообщают подписчики сообщества «БашДТП», на улице Гагарина столкнулись ПАЗ и «Лансер».

От сильного удара легковушку выбросило на обочину, после чего она залетела в сугроб. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Иномарка получила внешние повреждения, автобус отделался царапинами.

Причина ДТП на момент публикации аварии устанавливается. По одной из версий, у ПАЗа отказали тормоза.