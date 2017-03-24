Воронежский облсуд оставил бизнесмена Александра Енина в СИЗО до 9 мая

Воронежский областной суд утвердил арест и помещение в СИЗО бизнесмена Александра Енина в пятницу, 24 марта. Адвокаты обвиняемого в мошенничестве коммерсанта просили отпустить его под залог. Однако суд отказал защитникам, утвердив постановление о содержании под стражей Александра Енина, рассказала журналисту РИА «Воронеж» официальный представитель облсуда Лада Петина. Аналогичную жалобу на арест Виктора Енина, сына бизнесмена, апелляция облсуда также рассмотрит 24 марта. Оба принимают участие в рассмотрении жалоб через видеоконференцсвязь из СИЗО.

Следователи предъявили обвинения Ениным в мошенничестве на 29 млн рублей. Речь идет о фиктивной покупке участка и недостроенного здания в индустриальном парке «Перспектива» в Новоусманском районе. По поддельным документам Александр и Виктор Енины получили возмещение НДС из бюджета.

По версии следствия, директор ООО «Орбита» он провел мошенническую схему в октябре 2012 года совместно с фактическими владельцами фирмы, Александром и Виктором Ениными. В официальном сообщении Следственный комитет назвал их знакомыми директора «Орбиты».

Руководитель фирмы и двое его знакомых предоставили в налоговый орган заведомо ложные сведения о покупке объекта незавершенного строительства и земельного участка в Новоусманском районе Воронежской области.

— Имея на руках полный пакет документов, директор ООО «Орбита», действуя в сговоре с 36-летним и 64-летним мужчинами, представил в налоговые органы декларацию по НДС за 3 квартал 2012 года. В целях придания мнимому договору купли-продажи признаков действительности злоумышленники изготовили соответствующие фиктивные счета-фактуры, акты приема-передачи и иные документы, а также осуществили безналичный платеж в адрес фирмы-продавца. Так у ООО «Орбита» возникло право на возмещение из бюджета Российской Федерации НДС в сумме свыше 29 млн рублей, — пояснил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по региону Максим Гуров.

Полученными деньгами сообщники распорядились по своему усмотрению, отметили следователи. После обысков и задержания директор ООО «Орбита» дал признательные показания. Александр и Виктор Енины воспользовались правом не свидетельствовать против себя и отказались разговаривать с силовиками. Ленинской районный суд арестовал Ениных 16 марта.

Контекст

Александр Енин — воронежский бизнесмен, один из инициаторов создания частного индустриального парка «Перспектива». Енин был владельцем и директором ООО «УК «Перспектива», управляющей компании индустриального парка (в январе 2017 года состав учредителей фирмы изменился — по данным ЕГРЮЛ, единственным учредителем компании является сын Александра Енина Виктор). Кроме того, семья Ениных занималась мебельным бизнесом (в частности, Александр Енин — собственник ООО «Центр КДМ», занимающегося розничной продажей мебели, а ранее был совладельцем ООО «КДМ-опт», специализировавшегося на производстве мебели).