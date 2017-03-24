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17:22 (мск), источник: Фонтанка

Возгорание двери в штаб Навального в Петербурге признали поджогом

Полиция возбудила уголовное дело по факту пожара в штабе Алексея Навального на Вознесенском проспекте.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Фонтанке» 24 марта, дознаватели Адмиралтейского района посчитали мотивом поджога — хулиганство, квалифицировав деяние по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом).

Напомним, что дверь в штаб оппозиционного политика подожги в ночь на 23 марта. Огнеборцы за пять минут ликвидировали возгорание. В штабе посчитали поджог методом борьбы с выдвижением Навального в президенты РФ.

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