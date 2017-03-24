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13:12 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдове ежемесячно отмывали до миллиона долларов

Сотрудники СИБ и прокуроры выявили преступную группировку, которая занималась контрабандой, обналичиванием и отмыванием огромных сумм денег.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. В ночь с 21 на 22 марта сотрудники Службы информации и безопасности вместе с прокурорами провели обыски у членов преступной группировки, которая занималась контрабандой, обналичиванием и отмыванием огромных сумм денег.

Как сообщили в пятницу в СИБе, ежемесячно речь шла о сумме от 500 тысяч до миллиона долларов. В ходе проверок правоохранители обнаружили деньги, которые члены группировки должны были контрабандой вывезти за границу.

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В итоге задержали семь человек, в том числе курьеров из других стран, национальность которых на данный момент не уточняется.

Схема состояла в том, что подозреваемые регистрировали в различных странах предприятия на иностранцев и граждан Молдовы. На их счета переводились деньги сомнительного происхождения. Часть средств обналичивали на территории Молдовы. На заключительном этапе трансферы проводились неоднократно и направлялись в Молдову как пожертвования физическим лицам. Это делали, чтобы не вызывать подозрений и отвлечь внимание национальных ведомств, ответственных за надзор финансового рынка республики.

В настоящее время расследование продолжается.

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