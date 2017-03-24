В Молдове ежемесячно отмывали до миллиона долларов

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. В ночь с 21 на 22 марта сотрудники Службы информации и безопасности вместе с прокурорами провели обыски у членов преступной группировки, которая занималась контрабандой, обналичиванием и отмыванием огромных сумм денег.

Как сообщили в пятницу в СИБе, ежемесячно речь шла о сумме от 500 тысяч до миллиона долларов. В ходе проверок правоохранители обнаружили деньги, которые члены группировки должны были контрабандой вывезти за границу.