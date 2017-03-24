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13:09 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Гомеле в здание инспекции МНС бросили «коктейль Молотова»

В Гомеле в окно здания инспекции Министерства по налогам и сборам бросили бутылку с зажигательной смесью. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

О том, что окно административного здания повреждено, стало известно сегодня, 24 марта, около 8.00. В ходе осмотра места происшествия следователи нашли осколки стеклянных бутылок, а также закопченную ткань с запахом горюче-смазочных материалов.

Гомельский горотдел СК возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 218 (умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом) УК РБ.

Подготовил Вадим Шундалов.

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