В Гомеле в здание инспекции МНС бросили «коктейль Молотова»
В Гомеле в окно здания инспекции Министерства по налогам и сборам бросили бутылку с зажигательной смесью. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета.
В Гомеле в окно здания инспекции Министерства по налогам и сборам бросили бутылку с зажигательной смесью. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета.
О том, что окно административного здания повреждено, стало известно сегодня, 24 марта, около 8.00. В ходе осмотра места происшествия следователи нашли осколки стеклянных бутылок, а также закопченную ткань с запахом
Гомельский горотдел СК возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 218 (умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом) УК РБ.
Подготовил Вадим Шундалов.