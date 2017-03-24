Осуждены члены преступной группы, похищавшие деньги из банкоматов

Они признаны виновными в серии преступлений — кражах, незаконном обороте оружия, неправомерном завладении государственным регистрационным знаком транспортного средства, уничтожении идентификационного номера транспортного средства. В уголовном деле 29 эпизодов, почти половина совершены в составе организованной группы. Об этом сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.



Как установили следствие и суд, противоправную деятельность злоумышленники осуществляли с 2014 по апрель 2016 года. Вступив в сговор и распределив роли, они специально выезжали для совершения преступлений в Пермь, а также в Чернушинский, Чайковский, Уинский, Куединский и Октябрьский районы. Следствием установлено, что ими были похищены денежные средства из двух банкоматов, совершены кражи десяти автомобилей, в том числе большегрузных и повышенной проходимости, снегоходов. Кроме этого похищены сейфы с деньгами и имущество, принадлежащее различным предприятиям и организациям. Общий причиненный ущерб составил более 20 млн рублей.



Противоправная детальность тщательно конспирировалась, использовались перчатки, шапочки с прорезями для глаз, рации. Злоумышленниками также похищались автомобильные номерные знаки, которые устанавливали на похищенный транспорт, а потом использовали его при совершении преступлений. Полицейские задержали фигурантов в апреле прошлого года при поддержке спецподразделения. В ходе обысков изъята часть похищенного имущества, денежные средства, автомат и пистолет с глушителем.



Уголовное дело расследовалось Главным следственным управлением ГУ МВД России по Пермскому краю. Суд приговорил виновных к 5 и 6,5 годам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу. Ранее в особом порядке было вынесено наказание ещё одному соучастнику — он приговорён к 5,5 годам лишения свободы.