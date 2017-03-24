Осуждены члены преступной группы, похищавшие деньги из банкоматов
Чернушинский районный суд Пермского края вынес приговор двум местным жителям.
Чернушинский районный суд Пермского края вынес приговор двум местным жителям.
Они признаны виновными в серии преступлений — кражах, незаконном обороте оружия, неправомерном завладении государственным регистрационным знаком транспортного средства, уничтожении идентификационного номера транспортного средства. В уголовном деле 29 эпизодов, почти половина совершены в составе организованной группы. Об этом сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Как установили следствие и суд, противоправную деятельность злоумышленники осуществляли с 2014 по апрель 2016 года. Вступив в сговор и распределив роли, они специально выезжали для совершения преступлений в Пермь, а также в Чернушинский, Чайковский, Уинский, Куединский и Октябрьский районы. Следствием установлено, что ими были похищены денежные средства из двух банкоматов, совершены кражи десяти автомобилей, в том числе большегрузных и повышенной проходимости, снегоходов. Кроме этого похищены сейфы с деньгами и имущество, принадлежащее различным предприятиям и организациям. Общий причиненный ущерб составил более 20 млн рублей.
Противоправная детальность тщательно конспирировалась, использовались перчатки, шапочки с прорезями для глаз, рации. Злоумышленниками также похищались автомобильные номерные знаки, которые устанавливали на похищенный транспорт, а потом использовали его при совершении преступлений. Полицейские задержали фигурантов в апреле прошлого года при поддержке спецподразделения. В ходе обысков изъята часть похищенного имущества, денежные средства, автомат и пистолет с глушителем.
Уголовное дело расследовалось Главным следственным управлением ГУ МВД России по Пермскому краю. Суд приговорил виновных к 5 и 6,5 годам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу. Ранее в особом порядке было вынесено наказание ещё одному соучастнику — он приговорён к 5,5 годам лишения свободы.