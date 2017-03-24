Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Шесть привычек, вред которых преувеличен
Москва отказалась от строительства двух станций метро
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Джоли и Питт возобновили общение
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
"Вороненкова убил бывший муж Маши": друг семьи
«Дома лежат, вокзал уничтожен»: взорвана база ВСУ
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
"Ее либо убьют, либо она исчезнет": эксперт о Максаковой
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
10Фестиваль весны в Индии
12Ливни затопили Перу
8Пустыня в цвету
13:52 (мск), источник: Om1.ru

Ночью на трассе в Омской области сломался автобус с 45 пассажирами

У автобуса, который совершал международный рейс — из Омска в казахстанский город Экибастуз, вышло из строя водительское сидение.

Минувшей ночью, 23 марта в 23:40 сотрудники ГИБДД заметили на обочине автотрассы автобус, у которого была включена аварийная сигнализация. Госавтоинспекторы спросили у водителя, что случилось. Оказалось, сломалось водительское сидение. Без ремонта продолжать путь было невозможно. В салоне автобуса, который следовал в Казахстан по маршруту «Омск — Экибастуз», находились 45 пассажиров.

Как сообщает управление ГИБДД по Омской области, поломка оказалась серьёзной. Сотрудники Госавтоинспекции выявили неисправность рулевого управления и запретили дальнейшую эксплуатацию автобуса. Они организовали доставку автобуса на СТО и проинформировали об аварии компанию-перевозчика. Перевозчик выслал за пассажирами другой автобус, который доставил их в Экибастуз.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На выходных в Омской области пройдёт первый весенний дождь
При атаке на часть Росгвардии в Чечне погибли шестеро военных
В МВД Украины назвали имя убийцы Вороненкова
Банк России понизил ключевую ставку
Бывший президент Египта Хосни Мубарак вышел на свободу
Агентов секретной службы накажут из-за инцидента в Белом доме
Немцы создали систему, светящую как 10 тысяч солнц
Львица в мексиканском сафари-парке рассмешила туристов
Спорт
Сборная России сыграет в товарищеском матче против Кот-д’Ивуара Матчем против сборной Кот-д’Ивуара национальная команда России выходит на финишную прямую своей подготовки к главным матчам года в рамках Кубка конфедераций
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Петербуржцам станет проще оформлять квартиры
Счета за коммунальные услуги в России уменьшились
Землю под госнужды в Крыму будут изымать быстрее
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
Леди
Какие плащи носить весной: 5 идей (фото) Самые интересные варианты – в нашем обзоре.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь