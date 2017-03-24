Ночью на трассе в Омской области сломался автобус с 45 пассажирами

Минувшей ночью, 23 марта в 23:40 сотрудники ГИБДД заметили на обочине автотрассы автобус, у которого была включена аварийная сигнализация. Госавтоинспекторы спросили у водителя, что случилось. Оказалось, сломалось водительское сидение. Без ремонта продолжать путь было невозможно. В салоне автобуса, который следовал в Казахстан по маршруту «Омск — Экибастуз», находились 45 пассажиров.

Как сообщает управление ГИБДД по Омской области, поломка оказалась серьёзной. Сотрудники Госавтоинспекции выявили неисправность рулевого управления и запретили дальнейшую эксплуатацию автобуса. Они организовали доставку автобуса на СТО и проинформировали об аварии компанию-перевозчика. Перевозчик выслал за пассажирами другой автобус, который доставил их в Экибастуз.