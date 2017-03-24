Из уфимской «Планеты» срочно эвакуируют всех посетителей

Сегодня, 24 марта, в Уфе пришлось срочно эвакуировать всех посетителей. Как сообщили «Комсомолке» очевидцы, людей попросили выйти из здания из-за подозрительного предмета.

Всего из торгового комплекса пришлось вывести больше ста человек, в том числе всех сотрудников и гостей. Детей и подростков эвакуировали из аквапарка, на фотографиях видно, как малыши стоят в полотенцах около выходов.