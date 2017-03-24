Из уфимской «Планеты» срочно эвакуируют всех посетителей
По сообщениям очевидцев, на месте найден подозрительный предмет.
По сообщениям очевидцев, на месте найден подозрительный предмет.
Сегодня, 24 марта, в Уфе пришлось срочно эвакуировать всех посетителей. Как сообщили «Комсомолке» очевидцы, людей попросили выйти из здания
Всего из торгового комплекса пришлось вывести больше ста человек, в том числе всех сотрудников и гостей. Детей и подростков эвакуировали из аквапарка, на фотографиях видно, как малыши стоят в полотенцах около выходов.
Всем, кому срочно пришлось выходить из воды, сотрудники торгового центра выдали одеяла.
Работа торгового центра приостановлена.