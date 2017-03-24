Безработного тольяттинца подозревают в серии краж дорогих иномарок

С начала февраля 2017 г. правоохранители расследовали серию краж дорогих машин, пропавших с парковок крупных супермаркетов. Проанализировав почерк злоумышленника, сотрудники уголовного розыска пришли к выводу, что все преступления мог совершить один человек.

23 марта полицейские получили информацию о том, что злоумышленник собирается совершить очередную кражу в Автозаводском районе. Через несколько часов ожидания оперативники заметили мужчину, подошедшего к дорогому автомобилю. С помощью специального технического оборудования он отключил сигнализацию, разблокировал дверь машины, сел в салон и поехал. Но слаженные действия оперативников не позволили злоумышленнику скрыться.

По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело.