Безработного тольяттинца подозревают в серии краж дорогих иномарок
В Тольятти полицейские задержали безработного 47-летнего мужчину, подозреваемого в краже дорогих иномарок, сообщает
В Тольятти полицейские задержали безработного 47-летнего мужчину, подозреваемого в краже дорогих иномарок, сообщает
С начала февраля 2017 г. правоохранители расследовали серию краж дорогих машин, пропавших с парковок крупных супермаркетов. Проанализировав почерк злоумышленника, сотрудники уголовного розыска пришли к выводу, что все преступления мог совершить один человек.
23 марта полицейские получили информацию о том, что злоумышленник собирается совершить очередную кражу в Автозаводском районе. Через несколько часов ожидания оперативники заметили мужчину, подошедшего к дорогому автомобилю. С помощью специального технического оборудования он отключил сигнализацию, разблокировал дверь машины, сел в салон и поехал. Но слаженные действия оперативников не позволили злоумышленнику скрыться.
По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело.