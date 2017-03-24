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13:22 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии на трассе М-5 многотонные фуры столкнулись «паровозиком»

По предварительным данным, водители не успели отреагировать на резкий маневр первого дальнобойщика.

Несоблюдение дистанции привело к массовому ДТП на трассе в Туймазинском районе Башкирии. Сразу три многотонные фуры выстроились «паровозиком».

По словам очевидцев, которые опубликовали видео с места происшествия в сообществе БашДТП, дальнобойщики двигались слишком плотно и те, что ехали позади не успели отреагировать на резкое торможение первого водителя.

На месте уже работают сотрудники республиканской госавтоинспекции и разбираются в обстоятельствах массовой аварии.

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