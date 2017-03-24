В Башкирии на трассе М-5 многотонные фуры столкнулись «паровозиком»
По предварительным данным, водители не успели отреагировать на резкий маневр первого дальнобойщика.
По предварительным данным, водители не успели отреагировать на резкий маневр первого дальнобойщика.
Несоблюдение дистанции привело к массовому ДТП на трассе в Туймазинском районе Башкирии. Сразу три многотонные фуры выстроились «паровозиком».
По словам очевидцев, которые опубликовали видео с места происшествия в сообществе БашДТП, дальнобойщики двигались слишком плотно и те, что ехали позади не успели отреагировать на резкое торможение первого водителя.
На месте уже работают сотрудники республиканской госавтоинспекции и разбираются в обстоятельствах массовой аварии.