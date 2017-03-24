Около 100 полицейских ищут пропавшего мальчика в Анапе

Краснодар. 24 марта — Новая Кубань. Об исчезновении школьника из поселка Супсех в правоохранительные органы сообщили 23 марта вечером.

Родные ребенка рассказали, что мальчик днем ушел на тренировку и не вернулся домой. К поиску 11-летнего Александра Ивентьева подключились около 100 полицейских, сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Школьник был одет в куртку темного цвета, коричневые джинсы, серую футболку.