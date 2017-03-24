В пожаре в садовом кооперативе под Екатеринбургом погиб мужчина

Приступить к тушению спасатели смогли не сразу, так как на территории садового товарищества не было пожарного водоема. По словам соседей, погибший мужчина жил в саду постоянно и как раз в этот день затапливал печку. А через несколько часов произошел еще один пожар.

Неизвестные закинули в павильон цветов на улице Щорса бутылки с зажигательной смесью. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Устранить пламя удалось через несколько минут. Огонь уничтожил цветы и мягкие игрушки. Владелец торговой точки подсчитывает ущерб.