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14:06 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

В пожаре в садовом кооперативе под Екатеринбургом погиб мужчина

Полицейские и сотрудники МЧС разбираются в причинах возгорания дачного дома под Екатеринбургом. В огне погиб мужчина. Все постройки на участке выгорели дотла.

Источник: Вести - Екатеринбург

Приступить к тушению спасатели смогли не сразу, так как на территории садового товарищества не было пожарного водоема. По словам соседей, погибший мужчина жил в саду постоянно и как раз в этот день затапливал печку. А через несколько часов произошел еще один пожар.

Неизвестные закинули в павильон цветов на улице Щорса бутылки с зажигательной смесью. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Устранить пламя удалось через несколько минут. Огонь уничтожил цветы и мягкие игрушки. Владелец торговой точки подсчитывает ущерб.

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