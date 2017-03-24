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14:11 (мск), источник: NewsKo

В ГУ МВД прокомментировали скандальное видео с избиением предпринимателя

Сегодня, 24 марта, в «ВКонтакте» появилось видео о том, что 16 февраля в Кизеле сотрудники ДПС и ППС остановили маршрутный автобус из-за отсутствия брызговиков.

Затем, как следует на видео, между сотрудниками ДПС и предпринимателем началась драка.

По словам очевидца, выложившего видео в сеть, сотрудники «скорой» увезли предпринимателя в наручниках, на носилках и без сознания: его душили и в больнице у мужчины зафиксировали сотрясение головного мозга.

В ГУ МВД России по Пермскому краю пояснили, что 16 февраля в ходе оперативно-профилактического мероприятия в Кизеле сотрудники ДПС, действительно, остановили автобус ПАЗ, осуществляющий перевозку пассажиров, так как у транспортного средства были выявлены технические неисправности, при которых его дальнейшая эксплуатация была запрещена. В связи с чем сотрудники полиции начали составлять административный материал на водителя. В это время прибывшие на место происшествия индивидуальный предприниматель — собственник транспортного средства и его родственница — стали публично оскорблять полицейских, находящихся при исполнении служебных обязанностей. Женщина нанесла нескольким сотрудникам удары по лицу, угрожала им оружием. Как было установлено позже, травматическим пистолетом. Полицейские пресекли противоправные действия.

По факту применения насилия в отношении представителей власти были собраны материалы проверки, которые впоследствии будут переданы в Губахинский МРСО СУ СК России по Пермскому краю. Возбуждено уголовное дело по ст.318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

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