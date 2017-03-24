В ГУ МВД прокомментировали скандальное видео с избиением предпринимателя
Сегодня, 24 марта, в «ВКонтакте» появилось видео о том, что 16 февраля в Кизеле сотрудники ДПС и ППС остановили маршрутный автобус
Сегодня, 24 марта, в «ВКонтакте» появилось видео о том, что 16 февраля в Кизеле сотрудники ДПС и ППС остановили маршрутный автобус
Затем, как следует на видео, между сотрудниками ДПС и предпринимателем началась драка.
По словам очевидца, выложившего видео в сеть, сотрудники «скорой» увезли предпринимателя в наручниках, на носилках и без сознания: его душили и в больнице у мужчины зафиксировали сотрясение головного мозга.
В ГУ МВД России по Пермскому краю пояснили, что 16 февраля в ходе
По факту применения насилия в отношении представителей власти были собраны материалы проверки, которые впоследствии будут переданы в Губахинский МРСО СУ СК России по Пермскому краю. Возбуждено уголовное дело по ст.318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».