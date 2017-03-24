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15:09 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Четырехлетняя девочка умерла в Волгоградской области, успев пожаловаться на боли в желудке

Четырехлетняя девочка умерла в Волгоградской области, успев пожаловаться на боли в желудке.

Как сообщает ВДТВ заместитель руководителя Палласовского межрайонного следственного отдела СК РФ по Волгоградской области Сергей Домнышев, ребенок почувствовал себя плохо 23 марта. У малышки развилась слабость, повысилась температура. Ближе к вечеру девочка пожаловалась на острую боль в области желудка, мама дала ей лекарство, но оно не помогло. Более того, ребенок потерял сознание и перестал подавать признаки жизни.

Мать в панике бросилась звонить в скорую, но ситуация была более чем критична, женщина попросила соседа довезти их с дочерью до больницы. Чуть больше 10 минут они ехали до медучреждения, однако врачам осталось лишь констатировать смерть.

О точной причине смерти девочки, по словам следователя, можно будет говорить после экспертизы. Известно, что семья девочки характеризуется положительно, муж работает вахтовым методом, а супруга воспитывает детей, их в семье осталось двое.

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