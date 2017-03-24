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13:55 (мск), источник: Калининград.Ru

В сгоревшем дачном домике на окраине Калининграда обнаружили тела двух мужчин

В Калининграде на территории СНТ «Весна» погибли двое мужчин. Трагедия произошла днём в четверг, 23 марта.

Источник: Калининград.Ru

Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в региональном СУ СК, пожарные обнаружили тела при тушении возгорания в дачном домике. Личности погибших пока не установлены.

По предварительным данным, очаг располагался внутри деревянного строения с электричеством и печным отоплением. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские и пожаротехнические исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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