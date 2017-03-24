В сгоревшем дачном домике на окраине Калининграда обнаружили тела двух мужчин

Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в региональном СУ СК, пожарные обнаружили тела при тушении возгорания в дачном домике. Личности погибших пока не установлены.

По предварительным данным, очаг располагался внутри деревянного строения с электричеством и печным отоплением. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские и пожаротехнические исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.