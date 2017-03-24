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13:52 (мск), источник: Kazinform

Имена известных казахстанцев используют в своих целях мошенники

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В последние несколько месяцев в Сети регулярно появляются фейковые страницы с интервью известных врачей Казахстана, в которых они якобы советуют приобретать тот или иной лекарственный препарат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Несколько дней назад героем такого «интервью» стал известный кардиохирург, Герой труда Казахстана Юрий Пя, который «рекомендовал» препарат для лечения гипертонии. В пресс-службе Национального научного кардиохирургического центра опровергли какое-либо участие своего председателя правления в подобной рекламе. Более того, выяснилось, что в центре борются с такими фейковыми страницами уже почти год.

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«Мы подали заявление в полицию, полиция разбирается. Этим делом отдельно занимается юридический отдел. Это сайты-однодневки, они создают одноразовые акции (…) Когда мы находим IP-адрес, он оказывается фейковым. Это уже идет с прошлого лета. Там был не только Юрий Владимирович, но и Махаббат Бекбосынова — наш кардиолог, и Серик Акшулаков — нейрохирург, я видела даже пару алматинских врачей», — рассказала начальник отдела маркетинга и развития бизнеса Асель Мажибаева.

По ее словам, такие страницы ранее рекламировали браслеты, таблетки и сиропы для лечения сердца.

«К нам звонят люди и говорят, что купили браслет, и попались на это (мошенничество), а он не дешевый», — уточнила она.

Добавим, кроме этого на различных сайтах появляется и другая реклама в виде баннеров с использованием известных личностей Казахстана. К примеру, телеведущая Ляйла Султанкызы, заметив такой способ продвижения продукции, призвала не верить рекламе биоактивных добавок и различных лекарств для похудения. А народную певицу Розу Рымбаеву и вовсе «похоронили».

Чтобы выяснить, как в Казахстане борются с такого рода рекламой в Интернете, МИА «Казинформ» обратилось за официальным разъяснением в Министерство внутренних дел РК.

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