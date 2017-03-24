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13:57 (мск), источник: РБК

СКР возбудил уголовное дело в связи с нападением на военных в Чечне

Следственный комитет (СКР) возбудил уголовное дело в связи с нападением на военный объект в Чечне. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Источник: НАК

Уголовное дело возбуждено по статьям «посягательство на жизнь военнослужащих», «участие в вооруженном формировании, непредусмотренном федеральным законом», «незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой», а также «хищение огнестрельного оружия, совершенное организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни» (ст. 317, ч.2 ст. 208, ч.3 ст. 222, пп. «а, б» ч.4 ст. 226 Уголовного кодекса).

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«По версии следствия, 24 марта 2017 года примерно в 02:10 мск члены незаконного вооруженного формирования, имеющие при себе ножи и огнестрельное оружие, совершили нападение на воинскую часть, расположенную в станице Наурской Наурского района Чеченской Республики», — отмечается в сообщении.

Нападение боевиков на воинскую часть в станице Наурской произошло в ночь на 24 марта. В результате атаки погибли шесть бойцов Росгвардии. Еще трое раненых солдат были госпитализированы. Ответным огнем были уничтожены шесть боевиков, двоим удалось скрыться. В Росгвардии заявили, что боевики проникли на территорию воинской части, воспользовавшись сильным туманом.

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