Врачи борются за жизнь школьницы, сбитой на пешеходном переходе в Новосибирске

ДТП произошло 24 марта утром. Как сообщают «Новосибирские новости», школьница переходила дорогу в районе Нарымского сквера, когда ее сбил 34-летний водитель на «Шевроле».

Девочку экстренно госпитализировали со множественными травмами, включая сотрясение мозга, ушиб брюшной стенки и легкого. Сейчас врачи борются за ее жизнь.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. Известно, что школьница переходила дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Ангарске женщина сбила на пешеходном переходе семью с грудным ребенком. Виновница аварии рассказала сотрудникам ГИБДД, что ее ослепило солнце при выполнении поворота, и она не увидела пешеходов.