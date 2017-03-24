Врачи борются за жизнь школьницы, сбитой на пешеходном переходе в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 24 марта, РИА ФедералПресс. В Новосибирске иномарка сбила 14-летнюю девочку. Ребенок попал в реанимацию.
НОВОСИБИРСК, 24 марта, РИА ФедералПресс. В Новосибирске иномарка сбила 14-летнюю девочку. Ребенок попал в реанимацию.
ДТП произошло 24 марта утром. Как сообщают «Новосибирские новости», школьница переходила дорогу в районе Нарымского сквера, когда ее сбил 34-летний водитель на «Шевроле».
Девочку экстренно госпитализировали со множественными травмами, включая сотрясение мозга, ушиб брюшной стенки и легкого. Сейчас врачи борются за ее жизнь.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. Известно, что школьница переходила дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Ангарске женщина сбила на пешеходном переходе семью с грудным ребенком. Виновница аварии рассказала сотрудникам ГИБДД, что ее ослепило солнце при выполнении поворота, и она не увидела пешеходов.