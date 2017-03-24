Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Авитаминоз: правда или вымысел
"Получил приказ на ликвидацию": в Киеве об убийце Вороненкова
Выходные с детьми: три удивительных весенних опыта
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Татьяна Черниговская: «Мальчиков и девочек нужно учить по-разному»
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
"Вороненкова убил бывший муж Маши": друг семьи
«Дома лежат, вокзал уничтожен»: взорвана база ВСУ
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
"Для Максаковой мышеловка захлопнулась": мнение эксперта
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
8Тайский День слона
1195-летие Ирины Антоновой
8Пустыня в цвету
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
14:21 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Врачи борются за жизнь школьницы, сбитой на пешеходном переходе в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 24 марта, РИА ФедералПресс. В Новосибирске иномарка сбила 14-летнюю девочку. Ребенок попал в реанимацию.

ДТП произошло 24 марта утром. Как сообщают «Новосибирские новости», школьница переходила дорогу в районе Нарымского сквера, когда ее сбил 34-летний водитель на «Шевроле».

Девочку экстренно госпитализировали со множественными травмами, включая сотрясение мозга, ушиб брюшной стенки и легкого. Сейчас врачи борются за ее жизнь.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. Известно, что школьница переходила дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Ангарске женщина сбила на пешеходном переходе семью с грудным ребенком. Виновница аварии рассказала сотрудникам ГИБДД, что ее ослепило солнце при выполнении поворота, и она не увидела пешеходов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Томской области медсестра колола пенсионерам психотропные вещества и грабила их
Все части Росгвардии на Кавказе приведены в боевую готовность
В МВД Украины назвали имя убийцы Вороненкова
Банк России понизил ключевую ставку
Южная Осетия планирует провести референдум о присоединении к РФ
Агентов секретной службы накажут из-за инцидента в Белом доме
Немцы создали систему, светящую как 10 тысяч солнц
Львица в мексиканском сафари-парке рассмешила туристов
Спорт
Сборная России сыграет в товарищеском матче против Кот-д’Ивуара Матчем против сборной Кот-д’Ивуара национальная команда России выходит на финишную прямую своей подготовки к главным матчам года в рамках Кубка конфедераций
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Петербуржцам станет проще оформлять квартиры
Счета за коммунальные услуги в России уменьшились
Землю под госнужды в Крыму будут изымать быстрее
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
Леди
Какие плащи носить весной: 5 идей (фото) Самые интересные варианты – в нашем обзоре.
Дети
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи Звездные родители маленького Пети поздравили его с трехлетием на своих страницах в Instagram.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь