Около десяти новосибирцев госпитализированы с диагнозом «сальмонеллёз»

Симптомы заболевания — температура, расстройство кишечника и тошнота. В отдельных случаях может протекать бессимптомно — но человек всё равно остаётся переносчиком заболевания. Инфекция передаётся, в основном, с пищей. В некоторых продуктах возбудители могут не только сохраняться, но и размножаются.

По нашей информации, источником заболевания стала продукция одной из фирм, занимающихся приготовлением и доставкой суши.