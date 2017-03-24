Около десяти новосибирцев госпитализированы с диагнозом «сальмонеллёз»
Вспышка сальмонеллёза в Новосибирске. Как сегодня стало известно «Вестям», около десяти человек были госпитализированы с тревожным диагнозом.
Вспышка сальмонеллёза в Новосибирске. Как сегодня стало известно «Вестям», около десяти человек были госпитализированы с тревожным диагнозом.
Симптомы заболевания — температура, расстройство кишечника и тошнота. В отдельных случаях может протекать бессимптомно — но человек всё равно остаётся переносчиком заболевания. Инфекция передаётся, в основном, с пищей. В некоторых продуктах возбудители могут не только сохраняться, но и размножаются.
По нашей информации, источником заболевания стала продукция одной из фирм, занимающихся приготовлением и доставкой суши.