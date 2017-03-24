В ТРЦ «Планета» прокомментировали сообщение об угрозе теракта

Днем 24 марта в ТРЦ «Планета» начали срочную эвакуацию посетителей — оказывается, в здании обнаружили подозрительный предмет. В сети поднялась паника: пытались взорвать?

Но, как стало известно, сейчас посетители и персонал торгового центра — в безопасности.