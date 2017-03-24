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14:25 (мск), источник: Комсомольская правда

В ТРЦ «Планета» прокомментировали сообщение об угрозе теракта

Сейчас ведется проверка территории.

Днем 24 марта в ТРЦ «Планета» начали срочную эвакуацию посетителей — оказывается, в здании обнаружили подозрительный предмет. В сети поднялась паника: пытались взорвать?

Но, как стало известно, сейчас посетители и персонал торгового центра — в безопасности.

— Сотрудники полиции перекрыли все входные группы здания, всех оперативно эвакуировали, безопасности и здоровью людей ничего не угрожает, — отметили в пресс-службе ТРЦ «Планета». Территорию здания сейчас обследуют специалисты.

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