В ТРЦ «Планета» прокомментировали сообщение об угрозе теракта
Сейчас ведется проверка территории.
Сейчас ведется проверка территории.
Днем 24 марта в ТРЦ «Планета» начали срочную эвакуацию посетителей — оказывается, в здании обнаружили подозрительный предмет. В сети поднялась паника: пытались взорвать?
Но, как стало известно, сейчас посетители и персонал торгового центра — в безопасности.
— Сотрудники полиции перекрыли все входные группы здания, всех оперативно эвакуировали, безопасности и здоровью людей ничего не угрожает, — отметили в