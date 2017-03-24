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16:24 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Факты хищения электричества в крупном размере выявлены в Таганроге

Факты незаконного потребления электричества в крупном размере выявлены в Таганроге, сообщает пресс-служба ПАО «МРСК Юга».

Источник: Аргументы и факты

«“Энерговоры” незаконно потребили свыше 1 млн кВтч. Для примера: столько же потребляет оснащенный современной бытовой техникой многоквартирный многоэтажный жилой дом на протяжении 4 лет или небольшой район области на протяжении месяца», — говорится в сообщении.

Сообщается, что таганрогские бизнесмены, вмешиваясь в работу счетчиков, незаконно потребляли от 30 до 50% электроэнергии.

Незаконно потреблял электроэнергию, в частности, популярный в городе торгово-развлекательный комплекс.

По выявленным фактам составлены акты и переданы в суд. В правоохранительные органы направлены заявления о привлечении нарушителей к ответственности по ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

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