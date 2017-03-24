Появились подробности аварии бензовоза и фуры в Челнах
(Казань, 24 марта, ИА «Татар-информ») Появились подробности ДТП с участием бензовоза и фуры в Набережных Челнах, их сообщили в
(Казань, 24 марта, ИА «Татар-информ») Появились подробности ДТП с участием бензовоза и фуры в Набережных Челнах, их сообщили в
Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что авария произошла утром 24 марта на первой автодороге в Набережных Челнах.
Сообщение о происшествии поступило около 7 утра от очевидца на единый номер вызова экстренных служб 112.
Как выяснилось, 35-летний водитель бензовоза «КАМАЗ», двигаясь по автодороге М7, превысил скорость и врезался в остановившийся «Фредлайнер», который ехал из Челябинска в Дзержинск. В момент столкновения водитель фуры находился в кабине.
На место прибыли пожарные ПСЧ-56, спасатели, сотрудники ГИБДД и медики. Спасатели достали пострадавшего, оказали ему первую помощь и передали медикам.
В результате столкновения водитель «КАМАЗа» получил травму живота, перелом правой голени и был госпитализирован.