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15:24 (мск), источник: ИА Татар-информ

Появились подробности аварии бензовоза и фуры в Челнах

(Казань, 24 марта, ИА «Татар-информ») Появились подробности ДТП с участием бензовоза и фуры в Набережных Челнах, их сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что авария произошла утром 24 марта на первой автодороге в Набережных Челнах.

Сообщение о происшествии поступило около 7 утра от очевидца на единый номер вызова экстренных служб 112.

Как выяснилось, 35-летний водитель бензовоза «КАМАЗ», двигаясь по автодороге М7, превысил скорость и врезался в остановившийся «Фредлайнер», который ехал из Челябинска в Дзержинск. В момент столкновения водитель фуры находился в кабине.

На место прибыли пожарные ПСЧ-56, спасатели, сотрудники ГИБДД и медики. Спасатели достали пострадавшего, оказали ему первую помощь и передали медикам.

В результате столкновения водитель «КАМАЗа» получил травму живота, перелом правой голени и был госпитализирован.

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