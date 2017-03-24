ГПК: о брошенном на границе автомобиле сообщила украинская сторона
В ГПК Беларуси рассказали подробности о новом инциденте на
В ГПК Беларуси рассказали подробности о новом инциденте на
Подробности нового инцидента на радио Sputnik Беларусь рассказал официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский.
«Украинская сторона информировала органы пограничной службы Республики Беларусь об обнаружении на своей территории между пунктами пропуска “Новая Гута” и “Новые Яриловичи” автомобиля с литовскими регистрационными номерами без хозяина. По данному факту проводится проверка», — рассказал Бычковский.
Официальный представитель ГПК уточнил, что сотрудники пограничных служб обеих стран совместно устанавливают обстоятельства происшествия, налажен взаимный обмен информацией.
На вопрос, есть ли сведения о том, что автомобиль проезжал белорусский пограничный пункт, собеседник Sputnik ответил, что вся необходимая информация для проведения расследования данного инцидента находится в Государственной пограничной службе Украины.
По информации ГПС Украины, легковой автомобиль литовской регистрации обнаружили в четверг, 23 марта, на обочине дороги в 60 метрах от пункта пропуска «Новые Яриловичи».
Также в ГПС Украины сообщили, что в связи с обнаружением «подозрительного» автомобиля работа пункта пропуска «Новые Яриловичи» на