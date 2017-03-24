ГПК: о брошенном на границе автомобиле сообщила украинская сторона

«Украинская сторона информировала органы пограничной службы Республики Беларусь об обнаружении на своей территории между пунктами пропуска “Новая Гута” и “Новые Яриловичи” автомобиля с литовскими регистрационными номерами без хозяина. По данному факту проводится проверка», — рассказал Бычковский.

Официальный представитель ГПК уточнил, что сотрудники пограничных служб обеих стран совместно устанавливают обстоятельства происшествия, налажен взаимный обмен информацией.

На вопрос, есть ли сведения о том, что автомобиль проезжал белорусский пограничный пункт, собеседник Sputnik ответил, что вся необходимая информация для проведения расследования данного инцидента находится в Государственной пограничной службе Украины.

По информации ГПС Украины, легковой автомобиль литовской регистрации обнаружили в четверг, 23 марта, на обочине дороги в 60 метрах от пункта пропуска «Новые Яриловичи».