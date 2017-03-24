Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Шесть привычек, вред которых преувеличен
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
Выходные с детьми: три удивительных весенних опыта
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
"Вороненкова убил бывший муж Маши": друг семьи
«Дома лежат, вокзал уничтожен»: взорвана база ВСУ
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
"Для Максаковой мышеловка захлопнулась": мнение эксперта
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
8Тайский День слона
1195-летие Ирины Антоновой
8Пустыня в цвету
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
14:09 (мск), источник: Sputnik.by

ГПК: о брошенном на границе автомобиле сообщила украинская сторона

В ГПК Беларуси рассказали подробности о новом инциденте на белорусско-украинской границе: в 60 метрах от пункта пропуска «Новые Яриловичи» найден брошенный автомобиль с литовской регистрацией.

Источник: Sputnik.by

Подробности нового инцидента на радио Sputnik Беларусь рассказал официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский.

«Украинская сторона информировала органы пограничной службы Республики Беларусь об обнаружении на своей территории между пунктами пропуска “Новая Гута” и “Новые Яриловичи” автомобиля с литовскими регистрационными номерами без хозяина. По данному факту проводится проверка», — рассказал Бычковский.

Читайте также
ГПК сообщил новые подробности инцидента с Jeep на границе

Официальный представитель ГПК уточнил, что сотрудники пограничных служб обеих стран совместно устанавливают обстоятельства происшествия, налажен взаимный обмен информацией.

На вопрос, есть ли сведения о том, что автомобиль проезжал белорусский пограничный пункт, собеседник Sputnik ответил, что вся необходимая информация для проведения расследования данного инцидента находится в Государственной пограничной службе Украины.

По информации ГПС Украины, легковой автомобиль литовской регистрации обнаружили в четверг, 23 марта, на обочине дороги в 60 метрах от пункта пропуска «Новые Яриловичи».

Также в ГПС Украины сообщили, что в связи с обнаружением «подозрительного» автомобиля работа пункта пропуска «Новые Яриловичи» на украинско-белорусской границе накануне была приостановлена на полтора часа. Водителя и пассажиров в транспортном средстве не было.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На белорусско-украинской границе произошел еще один инцидент с авто
Все части Росгвардии на Кавказе приведены в боевую готовность
В МВД Украины назвали имя убийцы Вороненкова
Банк России понизил ключевую ставку
Южная Осетия планирует провести референдум о присоединении к РФ
Агентов секретной службы накажут из-за инцидента в Белом доме
Немцы создали систему, светящую как 10 тысяч солнц
Львица в мексиканском сафари-парке рассмешила туристов
Спорт
Сборная России сыграет в товарищеском матче против Кот-д’Ивуара Матчем против сборной Кот-д’Ивуара национальная команда России выходит на финишную прямую своей подготовки к главным матчам года в рамках Кубка конфедераций
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Запыленность в Петербурге в 25 раз превысила норму
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Леди
Какие плащи носить весной: 5 идей (фото) Самые интересные варианты – в нашем обзоре.
Дети
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи Звездные родители маленького Пети поздравили его с трехлетием на своих страницах в Instagram.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь