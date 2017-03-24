Машина скорой попала в ДТП в Речице, пострадал фельдшер

Авария произошла накануне около 18:10 на перекрестке улиц Строителей и Сыдько районного центра.

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Фельдшер скорой медицинской помощи пострадала в результате ДТП с каретой скорой медицинской помощи в Речице, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

В Жодино маршрутка врезалась в грузовик

«Водитель автомобиля Peugeot-307 выехал на перекресток и совершил столкновение с автомобилем ГАЗ-22171, который двигался по главной дороге», — сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что в аварии пострадала 44-летний фельдшер, которая ехала в скорой.

По информации собеседников Sputnik, женщина была госпитализирована в травматологическое отделение Речицкой центральной районной больницы.