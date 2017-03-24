Во Львовской области частично обрушился мост через Днестр

«Сегодня (в четверг) в 17:25 в Жидачевский отдел поступила информация от диспетчера ГСЧС района, о том, что на автодороге Стрый-Тернополь-Знаменка в селе Залески Жидачевского района через реку Днестр обвалилась ¼ моста. На место выехала группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа. Было установлено, что полностью прекращено движение транспорта. Пострадавших в результате обвала нет », — цитирует УНН Добровольскую.

По ее словам, определены пути объезда — мост можно объехать через населенные пункты Старый Раздел, Новый Раздел Николаевского района и через села Подднестряны, Жировое Жидачевского района.

На месте работают правоохранители, которые помогают водителям и регулируют движение.