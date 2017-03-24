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14:03 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Во Львовской области частично обрушился мост через Днестр

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. В поселке Залески Жидачевского района Львовской области частично обрушился мост через реку Днестр, сообщила пресс-секретарь ГУНП Львовской области Светлана Добровольская.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Сегодня (в четверг) в 17:25 в Жидачевский отдел поступила информация от диспетчера ГСЧС района, о том, что на автодороге Стрый-Тернополь-Знаменка в селе Залески Жидачевского района через реку Днестр обвалилась ¼ моста. На место выехала группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа. Было установлено, что полностью прекращено движение транспорта. Пострадавших в результате обвала нет », — цитирует УНН Добровольскую.

По ее словам, определены пути объезда — мост можно объехать через населенные пункты Старый Раздел, Новый Раздел Николаевского района и через села Подднестряны, Жировое Жидачевского района.

На месте работают правоохранители, которые помогают водителям и регулируют движение.

Комментарии
1
Оксана Поддубная
Беда! Как же теперь львовский мусор Садовой втихаря будет вывозить?
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