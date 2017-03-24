Во Львовской области частично обрушился мост через Днестр
КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. В поселке Залески Жидачевского района Львовской области частично обрушился мост через реку Днестр, сообщила
КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. В поселке Залески Жидачевского района Львовской области частично обрушился мост через реку Днестр, сообщила
«Сегодня (в четверг) в 17:25 в Жидачевский отдел поступила информация от диспетчера ГСЧС района, о том, что на автодороге
По ее словам, определены пути объезда — мост можно объехать через населенные пункты Старый Раздел, Новый Раздел Николаевского района и через села Подднестряны, Жировое Жидачевского района.
На месте работают правоохранители, которые помогают водителям и регулируют движение.