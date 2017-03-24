В Татарстане задержан гражданин Молдовы, разыскиваемый Интерполом

Запрос о розыске и экстрадиции подозреваемого поступил в начале марта, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В прошлом году иностранец избил несовершеннолетнего и запер его в машине, после чего скрылся. По информации из Молдовы, он мог скрываться в Татарстане.

Подозреваемый был задержан 16 марта. На время решения вопроса об экстрадиции, молодого человека заключили под стражу.