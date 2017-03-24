Легковая машина сбила школьника на улице Московской в Волгограде

Мальчик получил серьезные травмы, очевидцы утверждают, что у него раны на голове и шоковое состояние, подростка увезли на скорой помощи.

Илья Мальцев, на глазах которого произошло ДТП, поясняет, что сбила мальчика, переходившего дорогу в неположенном месте, водитель-девушка, в машине которой находился сын того же возраста, что и сбитый ребенок.