Легковая машина сбила школьника на улице Московской в Волгограде

Мальчик получил серьезные травмы, очевидцы утверждают, что у него раны на голове и шоковое состояние, подростка увезли на скорой помощи.
Илья Мальцев, на глазах которого произошло ДТП, поясняет, что сбила мальчика, переходившего дорогу в неположенном месте, водитель-девушка, в машине которой находился сын того же возраста, что и сбитый ребенок.
Волгоградцы жалуются на невозможность перейти эту улицу. Инна Бугаева отмечает: «Очень нелегко с первого и даже со второго раза перейти эту улицу, несмотря на наличие двух пешеходных переходов. Водители несутся, делая вид, что знаки и людей не видят. Сколько раз переходила, останавливается четвертая-пятая машина из потока, а еще нужно ждать посреди дороги, чтобы встречные машины соизволили остановиться!».