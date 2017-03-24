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16:14 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Легковая машина сбила школьника на улице Московской в Волгограде

Легковая машина сбила школьника на улице Московской, на Втором километре в Дзержинском районе Волгограда, сообщает ВДТВ со ссылкой на свидетелей, рассказавших о ДТП в одной из социальных сетей.

Мальчик получил серьезные травмы, очевидцы утверждают, что у него раны на голове и шоковое состояние, подростка увезли на скорой помощи.

Илья Мальцев, на глазах которого произошло ДТП, поясняет, что сбила мальчика, переходившего дорогу в неположенном месте, водитель-девушка, в машине которой находился сын того же возраста, что и сбитый ребенок.

Волгоградцы жалуются на невозможность перейти эту улицу. Инна Бугаева отмечает: «Очень нелегко с первого и даже со второго раза перейти эту улицу, несмотря на наличие двух пешеходных переходов. Водители несутся, делая вид, что знаки и людей не видят. Сколько раз переходила, останавливается четвертая-пятая машина из потока, а еще нужно ждать посреди дороги, чтобы встречные машины соизволили остановиться!».

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