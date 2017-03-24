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15:16 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области с полумиллионной взяткой задержан начальник районного отдела судебных приставов

28-летнего руководителя местного отделения ФССП России с поличным взяли следователи регионального управления СК России совместно с оперативными сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по области.

Источник: РИАЦ

В отношении начальника Киквидзенского районного отдела службы судебных приставов УФССП России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело. Молодой человек подозревается в получении должностным лицом взятки в крупном размере за незаконное бездействие (п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ).

Как выяснили правоохранители, призванный соблюдать права граждан и исполнять предписания закона, сам же все и нарушил: подозреваемый в преступлении начальник отдела судебных приставов Киквидзенского района предложил должнице — главе крестьянско-фермерского хозяйства — сделку. За то, чтобы никто не продавал ее арестованный земельный участок, руководитель службы попросил полмиллиона рублей. Женщина согласилась. Но воспользоваться деньгами молодой начальник не смог: в момент получения взятки был задержан правоохранителями.

Следствию еще предстоит установить все обстоятельства совершенного преступления, однако бывший начальник киквидзенских приставов в нем уже сознался. Далее его судьбу будут решать прокуратура и суд.

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