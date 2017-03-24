В Калининграде поймали поджигателей мусоровозов

Помимо исполнителей, задержан и организатор поджогов, сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

Машины, припаркованные на стоянке для специальной и крупногабаритной техники, вспыхнули ночью 26 февраля прошлого года. Тогда полностью выгорел автомобиль «Скания», еще два, припаркованных рядом, получили серьёзные повреждения. Ущерб владельцы транспорта оценили в 2,5 миллиона рублей.

По оперативным данным, организатором преступления являлся 28-летний калининградец, а исполнителями — двое его подельников в возрасте 18-ти и 20-ти лет.

Сейчас все трое находятся в СИЗО. Им грозит тюремный срок до 5 лет.